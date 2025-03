Curta promove reflexão sobre violência doméstica nesta terça

O Museu da Imagem e Som (MIS) de Campinas apresenta, nesta terça-feira (18), às 10h, a estreia do curta-metragem "A Teia", dirigido por Isa Mota. O filme busca dar voz às vítimas de violência doméstica e estimular a reflexão sobre o tema. A entrada é gratuita.

Com 15 minutos de duração, o curta foi produzido com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo. A trama retrata as complexas dinâmicas da violência doméstica e os desafios enfrentados pelas vítimas.

Após a exibição, haverá um bate-papo aberto ao público, com participação da equipe de produção e especialistas da área, incluindo representantes do Ceamo (Centro de Referência e Apoio à Mulher), que colaborou com a criação do projeto.

A diretora Isa Mota explicou que a inspiração para o filme veio da experiência feminina e da insegurança cotidiana vivida pelas mulheres.

“Enquanto tivermos que contabilizar a preocupação com a nossa integridade física e moral em cada decisão que tomamos, ainda estaremos muito longe de uma sociedade igualitária”, afirmou.