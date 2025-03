Região do Oziel recebe a carreta da Fumec para aulas da EJA

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) abriu inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Anos Iniciais, com 36 vagas disponíveis. As aulas serão realizadas na carreta da Fumec, que ficará localizada no Parque Oziel, e têm previsão de início na primeira quinzena de abril.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Campinas e a Associação Douglas Andreani, que cede o espaço para a sala de aula móvel, equipada com ar-condicionado e notebooks. A estrutura comporta 36 estudantes em carteiras duplas e é totalmente acessível, com elevador para pessoas com deficiência.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30, na carreta da Fumec, localizada na Rua Wadhi Abdalla Gnatos, nº 7, Jardim Monte Cristo, região do Parque Oziel.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (19) 99658-0691 ou pelo telefone da Fumec (19) 3273-1000. Para a matrícula, é necessário apresentar comprovante de identidade e endereço.

Os candidatos passarão por entrevista e avaliação diagnóstica para garantir que sejam matriculados na fase e ciclo adequados ao seu aprendizado.