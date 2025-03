Empresária é presa com arma ilegal em posto de combustíveis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos prendeu, na noite de segunda-feira (17), uma empresária de 43 anos por porte ilegal de arma de fogo. O armamento, uma pistola calibre 9mm importada, estava com a numeração raspada, e a suspeita não explicou sua origem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem aconteceu em um posto de combustíveis próximo ao Pedrão Lanche, onde a empresária foi flagrada com a pistola escondida em um veículo. Inicialmente, ela alegou que a arma não lhe pertencia e que havia sido entregue por outra pessoa. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostraram que ela mesma retirou o armamento do carro antes da abordagem.

Após o registro da ocorrência, a mulher foi encaminhada à cadeia pública de Paulínia, onde permanece presa à disposição da Justiça.