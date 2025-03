RMC pode ter chuva forte e ventania nesta terça-feira

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) começou a terça-feira (18) com céu nublado e condições atmosféricas instáveis. Mesmo após a passagem de uma fraca frente fria no fim de semana, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no final da tarde e início da noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As precipitações podem ser acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas, exigindo atenção da população. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima pode chegar a 32°C.

Segundo o Cepagri da Unicamp, as instabilidades devem persistir nos próximos dias, com risco de chuvas intensas no fim da tarde.