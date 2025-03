Casos de dengue sobem e passam de 7,2 mil em Campinas

O número de casos de dengue em Campinas subiu de 5.786 para 7.226, um aumento de 24,9% em relação à última atualização divulgada pela Secretaria de Saúde. O município tem uma morte confirmada pela doença em 2025.

Os dados do Painel Interativo de Arboviroses apontam que o surto segue em expansão, com um volume crescente de novos casos semanais. No período das últimas duas semanas, mais de 1,7 mil casos foram analisados para novas infecções. O município também segue com casos em investigação, o que pode fazer os números subirem ainda mais.

Casos por faixa etária e regiões mais afetadas

O levantamento detalhado por idade mostra que a faixa entre 20 e 29 anos concentra o maior número de casos, com 1.526 registros, seguida pelo grupo de 30 a 39 anos, com 1.356 infectados. As mulheres representam a maioria dos casos.

Por região, os bairros com maior incidência são:

Barão Geraldo – 424 casos

– 424 casos São Bernardo – 292 casos

– 292 casos São Quirino – 270 casos

– 270 casos Aurélia – 250 casos

– 250 casos Santa Bárbara – 238 casos

Principais sintomas

Entre os infectados, 94,6% apresentaram febre, sendo esse o sintoma mais comum. Outros sinais frequentes incluem:

Dor de cabeça (78%)

(78%) Dor no corpo (75,4%)

(75,4%) Dor nos olhos (30,9%)

(30,9%) Vômito (26,3%)

(26,3%) Dor nas articulações (10,6%)

(10,6%) Exantema (manchas na pele) (5,5%)

Situação de alerta

Com o avanço dos casos, a Prefeitura intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, incluindo mutirões de limpeza e inspeções em imóveis fechados. A população é orientada a redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito, como água parada em vasos, pneus e calhas entupidas.

A Secretaria de Saúde reforça que qualquer pessoa que apresente sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas na pele deve procurar atendimento médico imediatamente. O município está em estado de atenção epidemiológica e monitora a possibilidade de ampliação de leitos na rede hospitalar.