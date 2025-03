Março tem primeira quinzena seca e Cantareira tem queda no volume

Os primeiros 15 dias de março foram marcados por calor intenso e pouca chuva em Campinas. Segundo registros meteorológicos, a cidade teve apenas 29 milímetros de precipitação, enquanto a média histórica para todo o mês é de 156 mm.

As ondas de calor mantiveram as temperaturas entre 34°C e 35°C, tornando o período ainda mais seco. Nem mesmo a chegada de uma frente fria na semana passada conseguiu mudar o cenário, com chuvas isoladas e sem impacto significativo no acumulado mensal.

Agora, há expectativa quanto à nova frente fria que avança sobre a Região Sudeste e pode trazer um alívio nas temperaturas e aumentar a umidade do ar.

Sistema Cantareira tem queda

A falta de chuvas também impacta o abastecimento hídrico da região. O Sistema Cantareira, principal reservatório de Campinas e cidades vizinhas, registrou queda no volume de armazenamento, passando de 59,7% no início do mês para 59% neste domingo.

A tendência climática para os próximos dias deve definir se março repetirá o padrão seco observado em fevereiro ou se as precipitações irão se aproximar da média esperada.