Tomate, café e carne pressionam alta da cesta básica em Campinas

O preço da cesta básica em Campinas teve um aumento de 2,39% em fevereiro, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Com isso, o valor médio da cesta subiu para R$ 772,11, um dos mais altos dos últimos 12 meses. No acumulado de 2025, a alta já chega a 3,83%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os produtos que mais impactaram o aumento, os destaques são tomate (+19,99%), café (+11,34%) e carne bovina (+3,43%). A carne sozinha representa 38,31% do valor total da cesta, segundo o levantamento feito pelo Observatório PUC-Campinas.

Com o reajuste do salário mínimo em janeiro, o custo da cesta básica compromete 54,7% do rendimento mensal de um trabalhador que recebe o piso nacional. O índice é um dos mais altos do país, e segue a tendência de alta registrada em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE no último mês.

O preço atual é o segundo maior dos últimos 12 meses, ficando atrás apenas de junho de 2024, quando a cesta atingiu R$ 781,23.

A pesquisa aponta que a inflação dos alimentos segue pressionada por fatores climáticos e oscilações nos custos de produção, o que pode manter a cesta básica elevada nos próximos meses.