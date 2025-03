Campinas Restaurant Week destaca sabores do Norte do Brasil

A 21ª edição do Campinas Restaurant Week começa na quinta-feira (20) e segue até 20 de abril, trazendo como tema "Uma homenagem à região Norte do Brasil: Riqueza e Diversidade". O festival desafia chefs a criarem releituras e pratos inéditos com insumos típicos, como tucupi, bacuri, açaí, guaraná, mandioca, peixes de água doce e jambu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mais de 30 restaurantes participam da edição, oferecendo menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) com preços fixos em três categorias: Tradicional, Plus e Premium, variando de R$ 54,90 a R$ 109 no almoço e jantar. Novos nomes integram o evento, como Arlindo’s, Bistrô Chez Amis, Hocca, Queijos e Amigos e Seo Lucca.

Ação social

Nesta edição, o festival contará com a Casa Ronald McDonald Campinas como parceira social. Os clientes poderão doar R$ 2 por menu consumido ou destinar a nota fiscal com CPF à instituição. Também será possível fazer doações via Pix por meio de um QR Code disponível nos cardápios.

O evento reúne diversas especialidades gastronômicas, incluindo comida brasileira, italiana, argentina, mexicana, japonesa e pratos autorais.