PM vai buscar procurado e encontra moto roubada no Ouro Verde

A Polícia Militar de Campinas recuperou uma motocicleta roubada enquanto realizava uma operação para localizar um foragido da Justiça. O caso aconteceu na região do distrito do Ouro Verde, durante o final de semana, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

Os policiais estavam averiguando um mandado de prisão na Rua Horizonte quando foram recebidos pelo irmão do procurado, que afirmou que ele não estava no local e não morava ali. No entanto, no quintal da casa, os agentes visualizaram uma motocicleta Yamaha R3 Monster sem placa.

Com autorização para entrar no imóvel e verificar o veículo, os policiais consultaram os dados da moto e confirmaram que ela havia sido roubada em junho de 2024. Questionado, o irmão do foragido alegou desconhecer a procedência ilícita do veículo, informando apenas que a motocicleta pertencia ao seu irmão.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e a moto foi apreendida. As buscas pelo foragido continuam.