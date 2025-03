PM prende homem em Campinas com arma furtada de prefeito do Piauí

A Polícia Militar de Campinas prendeu um homem armado com um revólver calibre 32, que havia sido furtado do prefeito de uma cidade do Piauí. O caso aconteceu no final de semana e foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Policiais do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar no bairro Vila Rica. No local, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo suspeito, que estava armado. Durante uma luta corporal, o agressor foi desarmado e tentou fugir, mas acabou preso ao se esconder em uma oficina próxima.

Após a consulta da numeração do revólver, a PM identificou que a arma pertencia a Marcelo Toledo Laurínio, atual prefeito da cidade de Antônio Almeida, no Piauí. Em contato com a Polícia Militar do Piauí, foi confirmado que o armamento havia sido furtado há dois anos.

O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça.