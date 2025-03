PM prende quatro pessoas tentando roubar obras no Jardim Yeda

Policiais do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam quatro pessoas em flagrante durante uma tentativa de roubo a um canteiro de obras. O caso aconteceu no bairro Jardim Yeda, em Campinas, e não foi a primeira vez que esta construção é alvo de criminosos.

A equipe estava em patrulhamento quando irradiado lque estaria ocorrendo um roubo ao canteiro de obras da MRV. Desta vez, um dos indivíduos estaria portando uma arma de fogo. De imediato a equipe se deslocou para o local, e realizou a detenção de dois suspeitos no portão lateral.

Ao perguntá-los se teria mais alguém envolvido, disseram que havia mais dois, tendo um deles fugido pela área de mata e o outro evadido em um Gol. Houve buscas e o carro, junto com um casal, foram encontrados pelos policiais.