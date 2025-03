Homem é preso após tentar desembarcar com 26,5 kg de drogas

A prisão ocorreu durante ações de fiscalização no terminal de passageiros, realizadas no âmbito da Operação Shield da Polícia Federal. Essa operação é executada ao longo do ano com o objetivo de combater interferências ilícitas na aviação civil e reprimir crimes, em especial o tráfico nacional e internacional de drogas.

O crime de tráfico interestadual de drogas, no qual o preso foi enquadrado, pode acarretar pena de até 25 anos de prisão.