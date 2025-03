Pastor suspeito de estuprar jovem de 13 anos é preso em Americana

Um pastor de 41 anos foragido da Justiça, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em São José do Rio Preto, foi preso em Americana. A ação foi conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na última quinta-feira (13).

O pastor teve a prisão preventiva decretada após a mãe da adolescente procurar a Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto para denunciar que o homem mantinha conversas de cunho sexual com a adolescente.

Ele foi localizado no bairro Jardim Ipiranga e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré. A Polícia Civil uniforme também que pai da vítima viu no celular da menina uma conversa com o presbítero da igreja indicando que o investigado teria tido relações sexuais com a filha.