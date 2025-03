Dupla é presa após sequestrar vítima e realizar saques

A Polícia Militar de Campinas prendeu, na sexta-feira (14), dois homens acusados de sequestrar uma pessoa, realizar saques bancários e roubar seu veículo. O crime ocorreu na região do distrito do Ouro Verde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima foi abordada durante a tarde e permaneceu horas sob o poder dos criminosos, enquanto eles faziam saques bancários em seu nome e levavam seu carro. O homem foi libertado na Rua Jorge Ferreira Ávila, no bairro DIC III.

Policiais do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) intensificaram o patrulhamento na área e localizaram um veículo com as mesmas características do carro roubado. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram fugir, mas foram interceptados e detidos.

Durante a abordagem, confessaram que o carro era produto de roubo. A vítima reconheceu a placa do veículo e confirmou o crime. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e os suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça.