Campinas intensifica combate à dengue com mutirão em sete bairros

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado, 15 de março, o 4º mutirão municipal de 2025 para intensificar as ações de prevenção e combate à dengue. A operação acontece das 8h às 12h, com a mobilização de 150 agentes, que visitarão residências e comércios em sete bairros para eliminar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses.

As equipes percorrerão os seguintes bairros:

Jardim Rosália

Núcleo Residencial 7 de Setembro

Vila Réggio

Núcleo Residencial Boa Vista

Residencial Shallon

Vila Olinto Lunardi

Residencial Chico Amaral

A estratégia inclui a utilização de drones para identificar possíveis criadouros de difícil acesso, como piscinas abandonadas e caixas d'água descobertas. A ação também reforça as medidas do Alerta Arboviroses, boletim semanal que monitora a situação epidemiológica da dengue na cidade.

Mobilização conjunta

O mutirão envolve profissionais da Saúde, Serviços Públicos, funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas e integrantes do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses, distribuídos em 14 equipes.

Parte dos agentes sairá da EMEFEI/EJA João Alves dos Santos, no Jardim Regina, enquanto outras equipes se deslocarão diretamente para os bairros atendidos.

Desde o início do ano, Campinas já registrou 5.786 casos confirmados de dengue e um óbito. A população pode contribuir adotando medidas simples, como evitar o acúmulo de água parada, manter caixas d'água bem tampadas e descartar corretamente materiais que possam servir de criadouro para o mosquito.