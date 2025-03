Viracopos tem aumento de passageiros e cresce 12% em 2025

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, continua em expansão e registrou um crescimento de 12,66% no número de passageiros no primeiro bimestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano passado. Janeiro teve alta de 16,3% e fevereiro de 8,5%, consolidando a tendência de crescimento vista no final de 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O movimento internacional teve um avanço ainda mais expressivo: 39,95% no primeiro bimestre, totalizando 175.185 passageiros em voos para o exterior. Em fevereiro, a alta foi de 45,09%, com 78.485 embarques e desembarques em rotas internacionais.

Atualmente, Viracopos opera voos diretos para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Assunção e Paris, além de destinos sazonais como Bariloche e Mendoza.

Em 2024, o aeroporto encerrou o ano com 12,4 milhões de passageiros, a segunda maior marca da história. Fevereiro de 2025 também foi o segundo melhor fevereiro já registrado em movimentação, com 926.351 passageiros.

O crescimento consolida Viracopos como um dos principais hubs aéreos do país, impulsionado pelo aumento na demanda por voos internacionais e pela recuperação do setor aéreo.