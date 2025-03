Dupla é presa após roubar passageiro em ponto da Santos Dumont

Policiais do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam duas pessoas acusadas de roubo em ponto de ônibus na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. O caso aconteceu no final da noite de quinta-feira (13) e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe estava em patrulhamento pelo Parque Oziel quando foi irradiado pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar) um roubo a um homem que aguardava a condução em um ponto de ônibus.

"Devido essas informações a equipe se deslocou para a passarela do lado do Pq. Oziel, onde se deparou com um indivíduo, que correspondia com as características informadas pelo Copom", informou a PM.