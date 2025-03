Eclipse lunar total é registrado na região de Campinas

A astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento explica que esse nome não é científico e a tonalidade pode variar. "Ela está refletindo a luz que está sendo refletida na atmosfera da Terra. Tem uma parte ali da Terra que está refletindo uma luz para a lua. Quando essa luz passa pela atmosfera da Terra, a atmosfera da Terra tem gases, gotículas de água, partículas de poeira, até cinzas vulcânicas. Só é refletido lá para lua essas luzes de comprimento de onda maior. E exatamente a tonalidade que ela vai ter vai depender entender de como está a atmosfera da Terra".

Josina Nascimento explica que tem mais eclipse previsto para este mês. "Para cada eclipse da lua tem um eclipse do sol que aconteceu ou vai acontecer próximo. O parzinho desse eclipse da lua agora de 13 para 14 de março, é a próxima lua nova, que é 29 de março. Vai ser um eclipse parcial do sol que vai ser visto só lá nas altas latitudes do Ártico, né? Não vai ser visível aqui pra gente", finalizou.

Com Agência Brasil