Anchieta terá bloqueio para obras no pavimento a partir de sexta

Um trecho da Avenida Anchieta vai receber, a partir desta sexta-feira (14), troca do pavimento flexível (asfalto) por piso rígido (concreto), em ponto de parada do transporte público coletivo municipal. Os trabalhos serão realizados na pista interna da avenida, na faixa da direita, na aproximação com a rua Dona Libânia.

Os trabalhos terão início após o pico de trânsito da manhã, por volta de 9h. Agentes da Mobilidade Urbana da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) estarão no local. A previsão da duração dos trabalhos é de cerca de 10 dias, dependendo das condições climáticas.

O ponto será desativado, durante o período de obras. Os usuários poderão utilizar o ponto anterior, ou posterior ao local. Possuem parada no ponto as linhas: BRT10, BRT11, BRT12, BRT20, BRT25, 114, 117, 131, 133, 135, 154, 161, 190, 192, 197, 212, 230, 240, 244, 249, 260, 264, 346, 352, 353, 355, 356, 362, 366, 369, 375, 390, 391, 392, 396, 398, 410, 413 e 416.