Nova frente fria promete refrescar Campinas no fim do verão

Campinas enfrenta, até aqui, o mês de março mais quente já registrado pelo Cepagri da Unicamp, com uma média de 26,8°C entre mínimas e máximas, 2,1°C acima da média histórica. Além disso, o calor intenso persiste, com máximas acima dos 34°C. Fevereiro também foi um dos cinco mais quentes da história para o período, mantendo uma sequência de temperaturas elevadas na cidade.

No entanto, a chegada de uma nova frente fria promete amenizar o calor, trazendo temperaturas mais brandas para o início do outono, que começa na próxima quinta-feira (20), às 6h02. Segundo a Climatempo, a mudança será gradual a partir de segunda-feira (17), quando as máximas começam a ficar abaixo dos 30°C. Para o dia 20, a previsão indica uma máxima de apenas 24°C.

Mudança no tempo

A segunda frente fria em menos de uma semana será responsável por derrubar as temperaturas, mas sem configurar uma onda de frio. A queda ocorrerá devido à entrada de ventos de origem polar, mais intensos do que os registrados nos últimos dias. Além disso, o aumento da umidade formará mais nuvens, reduzindo a incidência do sol forte e contribuindo para a sensação de frescor.

Fim de semana ainda será quente

Apesar da previsão de alívio, o calor continua nos próximos dias, com tempo quente e úmido no final de semana. A expectativa é de que os efeitos da frente fria comecem a ser sentidos a partir de segunda-feira (17), proporcionando uma passagem do verão para o outono com temperaturas mais próximas do esperado para a estação.