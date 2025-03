Pedreira registra 1ª morte por febre amarela

A Secretaria de Saúde de Pedreira confirmou nesta quarta-feira (12) a primeira morte por febre amarela no município. A vítima, um homem de 61 anos, trabalhava em uma chácara na área rural e não havia sido vacinado contra a doença. Ele morreu no dia 17 de fevereiro, mas o diagnóstico foi confirmado apenas agora.

Diante do avanço da febre amarela, a Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da vacinação, recomendando que todas as pessoas que vivem ou viajam para áreas rurais ou de mata busquem o imunizante o quanto antes. Não há necessidade de agendamento para receber a dose.

A Prefeitura de Pedreira informou que está intensificando as ações de vigilância e que todas as unidades de saúde estão abastecidas com doses da vacina. A recomendação é que quem não tem certeza se já foi imunizado ou não possui registro da vacina, procure um posto de saúde para garantir a proteção.