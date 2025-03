Câmara vota regras para uso do solo no PIDS de Barão

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas votará, na próxima segunda-feira (17), o parecer favorável do vereador Luis Yabiku (Republicanos) ao Projeto de Lei Complementar, que define diretrizes para o uso do solo no Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (PIDS), em Barão Geraldo. A reunião acontece às 9h no Plenário "José Maria Matosinho".

De autoria da Prefeitura de Campinas, o projeto visa estabelecer regras para o desenvolvimento sustentável do PIDS, mesmo com a expansão imobilária, garantindo preservação ambiental, manejo hídrico e infraestrutura verde. A proposta prevê a recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APPs), medidas para evitar enchentes e erosão, além de monitoramento da fauna silvestre e promoção de educação ambiental.

Principais diretrizes do projeto

O parecer do relator destaca ações de sustentabilidade e inovação, como:

Renaturalização de corpos d'água e implementação de soluções baseadas na natureza para restaurar ecossistemas;

e implementação de para restaurar ecossistemas; Infraestrutura verde com corredores ecológicos e áreas para lazer e esporte, reduzindo impactos ambientais e promovendo biodiversidade;

com corredores ecológicos e áreas para lazer e esporte, reduzindo impactos ambientais e promovendo biodiversidade; Uso de energia sustentável para abastecer o PIDS, aumentando a eficiência energética do polo.

A proposta já havia sido discutida em reunião extraordinária no dia 27 de fevereiro, mas a votação foi adiada após pedido de vistas do vereador Wagner Romão (PT). Agora, a expectativa é de que a Comissão avance no trâmite legislativo do projeto.

Comissão de Meio Ambiente

A Comissão responsável pelo parecer é formada pelos vereadores Luis Yabiku (Republicanos), Benê Lima (PL), Hebert Ganem (Podemos), Rubens Gás (PSB) e Wagner Romão (PT).