Motociclista morre após colisão com carreta na Zeferino Vaz

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (13) após um acidente na Rodovia SP-332, em Cosmópolis (SP). A vítima colidiu lateralmente com uma carreta, que, de acordo com as informações da Artesp, fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 7h10, no km 145, na pista sentido Sul. O motociclista seguia na faixa 1 de rolamento quando foi atingido pela lateral da carreta. O impacto fez com que a moto tombasse no canteiro central.

Identificação

A carreta foi identificada posteriormente após a concessionária verificar as imagens do veículo passando pela praça de pedágio de Paulínia. Às 12h, o motorista retornou ao local do acidente e foi conduzido à delegacia pela Polícia Rodoviária.

A ocorrência contou com o atendimento da Polícia Militar Rodoviária, equipe de perícia e funerária.

A rodovia não teve interdições significativas e o trânsito fluiu normalmente após o atendimento da ocorrência.