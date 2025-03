Unicamp terá segundo turno para reitor entre Montagner e Gontijo

A eleição para a escolha do novo reitor da Unicamp terá segundo turno entre os professores Paulo César Montagner (Cesinha), da Faculdade de Educação Física, e José Antônio Rocha Gontijo, da Faculdade de Ciências Médicas. A votação do primeiro turno, encerrada nesta quarta-feira (12), registrou 11.352 eleitores, e Montagner ficou em primeiro lugar, com 46,88% dos votos, seguido por Gontijo, com 39,58%. A professora Maria Luiza Moretti, que obteve 13,54%, está fora da disputa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O colégio eleitoral da Unicamp é composto por cerca de 38,3 mil eleitores, entre 1.900 professores, 6.900 servidores e 29.400 estudantes. O voto é facultativo e tem peso diferenciado: os docentes representam três quintos da contagem final, enquanto servidores e estudantes somam um quinto cada. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisaria de mais de 50% dos votos ponderados válidos.

Segundo turno

Com a definição dos finalistas, a campanha se intensifica pelos próximos 12 dias, com visitas às unidades acadêmicas e a realização de três debates programados. Após o segundo turno, o Conselho Universitário (Consu) elaborará uma lista tríplice e encaminhará ao governador do Estado, que nomeará o próximo reitor. Tradicionalmente, o governo estadual indica o primeiro colocado na lista.

A consulta definirá o sucessor do reitor Antonio José de Almeida Meirelles, que está no cargo desde abril de 2021. A posse do novo dirigente deverá ocorrer entre 22 e 24 de abril, e o mandato será de 2025 a 2029.

A Unicamp

A Unicamp tem papel central na pesquisa e ensino superior no Brasil, sendo responsável por 8% da produção científica nacional. Sua estrutura inclui hospitais de referência, como o Hospital de Clínicas (HC), o Caism, o Gastrocentro e o Hospital Estadual de Sumaré, atendendo 125 municípios.

A universidade também administra os colégios técnicos Cotuca e Cotil, além de centros de pesquisa e inovação. Para 2025, a previsão orçamentária da Unicamp é de R$ 4,2 bilhões.