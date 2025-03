Vândalos depredam praça de esportes e piscina é interditada

A Praça de Esportes Ferdinando Panattoni, na Vila Joaquim Inácio, em Campinas, foi depredada no último fim de semana. Um grupo de vândalos invadiu o local após cortar o alambrado, sujou a água da piscina, espalhou lixo nas áreas de convivência e danificou equipamentos públicos.

Devido aos estragos, a piscina foi interditada e só deve ser reaberta no sábado (15). As aulas de natação e hidroginástica foram suspensas até que o local seja recuperado. Equipes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer trabalham no conserto do alambrado e na limpeza da água.

Prejuízo crescente

Nos primeiros meses de 2025, os danos causados pelo vandalismo nas praças de esportes de Campinas já somam R$ 50 mil. O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, lamentou os ataques. “Difícil entender o que leva essas pessoas a destruírem aquilo que é delas. Agora, os moradores ficam privados do lazer, além do prejuízo financeiro arcado por toda a comunidade.”

Danos em outras praças

Casos de vandalismo vêm se repetindo na cidade. Em fevereiro, o Complexo Esportivo Jorge Mendonça, no Distrito do Campo Grande, teve cabos elétricos furtados, interrompendo o funcionamento do Parque Molhado, frequentado por cerca de 3 mil crianças.

Durante as festas de fim de ano, quatro áreas esportivas foram atacadas:

Praça Dr. Roberto Ângelo Barbosa (Vila 31 de Março): danos na piscina e em equipamentos.

danos na piscina e em equipamentos. Praça Primavera (Vila Costa e Silva): lixeiras destruídas.

lixeiras destruídas. Praça Emil Rached (DIC VI): lixo espalhado nas áreas comuns.

lixo espalhado nas áreas comuns. Praça Salvador Lombardi Neto (Jardim Eulina): alambrado e traves danificados.

Todas essas praças foram recuperadas e reabertas em 3 de janeiro.

Medidas para conter vandalismo

Para evitar novos ataques, a Secretaria de Esportes e Lazer solicitou à Guarda Municipal a intensificação das rondas nas áreas mais afetadas. A cidade conta com 31 praças esportivas.