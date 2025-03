PF prende mulher com cocaína no embarque para França em Viracopos

A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, uma mulher de 30 anos que tentava embarcar para a França com três quilos de cocaína escondidos em um fundo falso da bagagem.

A prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no Terminal de Passageiros, como parte da Operação Shield, que combate crimes no setor aéreo, com foco no tráfico internacional de drogas.

A suspeita, de nacionalidade brasileira, foi abordada por agentes da PF antes do embarque para a Europa. A droga estava dissimulada em compartimentos falsificados dentro da mala.

De acordo com a legislação brasileira, a pena para tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. A mulher foi detida e encaminhada às autoridades competentes.