GM apreende 3,2 kg de 'ice' e prende suspeito em Campinas

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 3,2 quilos de ‘ice’, uma droga derivada da maconha, durante uma operação realizada nesta quarta-feira (12), no Jardim Satélite Íris. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

A equipe do Grupo de Ações Especiais (GAE) da GM realizava patrulhamento no bairro quando abordou um carro de aplicativo que transportava um passageiro em situação suspeita. Questionado, ele afirmou que vinha do Rio Grande do Sul, mas deu respostas incoerentes sobre sua rota e destino final.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram uma balança de precisão dentro da mala do passageiro. Além disso, perceberam um volume anormal no fundo da bagagem. Após inspeção, localizaram um fundo falso contendo três tijolos de ‘ice’, que totalizavam 3,210 quilos.

O suspeito revelou que receberia R$ 9 mil pelo transporte da droga do Rio Grande do Sul até Campinas. Ele foi levado para a 2ª Delegacia Seccional, onde permanece preso por tráfico de drogas.