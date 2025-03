Homem é morto a tiros na frente de casa em Mogi Guaçu

Um homem de 30 anos, identificado como Marcos Paulo Silvério, foi assassinado a tiros na frente de sua residência, no bairro Jardim Guaçuano, em Mogi Guaçu, na noite de quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele teria se envolvido em uma briga no último domingo (9), em outro bairro da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima discutiu com uma pessoa no bairro Parque Residencial Ypê Amarelo, mas o motivo do desentendimento não foi informado.

Na quarta-feira à noite, enquanto abria o portão para a esposa entrar com o carro, dois homens encapuzados se aproximaram e atiraram várias vezes. Pelo menos três disparos atingiram Marcos e um acertou o veículo.

O Samu foi acionado, mas o homem morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o velório e o enterro.

O caso foi registrado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, e a Polícia Civil segue com as investigações.