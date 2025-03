Ladrão rouba carro, estupra idosa de 69 anos e é morto pela PM

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, identificado como Wesley Rafael dos Santos Marcos, abordou uma mulher de 36 anos no Jardim New York e após ameaçar de morte, roubou o carro. No começo ele queria dados bancários e mais dinheiro, mas desistiu e fugiu só com o veículo.

Um homem de 35 anos foi morto durante uma troca de tiros com a PM (Polícia Militar) na região Sul de Campinas. Antes da troca de tiros, ele havia roubado um carro e estuprado uma idosa de 69 anos. O caso foi levado e registrado no plantão policial do 1º DP (Distrito Policial).

"Não satisfeito, praticou conjunção carnal via anal contra a vítima, de 69 anos de idade. Após o ato criminoso, o indivíduo fugiu do local com o veículo roubado e, posteriormente, colidiu na Rua Miguel Veneroso, contra um outro automóvel", informou a PM.

No local, entrou em luta corporal com o proprietário do outro veículo, que foi mordido pelo criminoso durante o confronto. Em seguida, ele fugiu novamente. Por volta das 20h15, após diversas denúncias e informações repassadas por testemunhas sobre a possível localização do suspeito, as equipes realizaram incursão em uma área de mata.

"Durante a progressão em uma das trilhas, o indivíduo, que estava escondido, ao perceber a aproximação dos policiais, investiu contra um dos integrantes da equipe, tentando subtrair sua arma de fogo. Diante da agressão, um dos policiais efetuou dois disparos contra o suspeito", disse a PM.