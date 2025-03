Chopp verde, 19 cervejarias e música na Festa de São Patrício

O Saint Patrick's Day 2025, organizado pelo Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), será realizado nos dias 22 e 23 de março, na Praça Carlos Gomes, no Centro. Com entrada gratuita, o evento promete dois dias de música, gastronomia e uma seleção especial de cervejas artesanais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A festa contará com a presença de 19 cervejarias artesanais, incluindo o tradicional Chopp Verde, um dos símbolos da celebração irlandesa. Entre os participantes, estão marcas de Campinas, Valinhos, Holambra, Vinhedo e Americana. Os chopes serão servidos em copos de 200ml e 400ml, com valores a partir de R$ 7 e R$ 14, respectivamente.

Além das bebidas, mais de 15 operações gastronômicas estarão disponíveis, com cardápios variados para harmonização com as cervejas.

Música e atrações culturais

O evento terá oito apresentações musicais no coreto da Praça Carlos Gomes, incluindo folk, blues e rock, além de uma banda infantil para o público mirim. A programação será dividida entre os dois dias:

Sábado (22 de março)

13h - Folk You Duo

16h - Trio 7 Copas

18h30 - Fantástica Orquestra Digital

Domingo (23 de março)

11h30 - Banda Infantil da School Of Rock Campinas

13h - Flávia Estela Duo Acústico

15h30 - Geraldo Barba Blues e Banda

18h - Rebel and Sinners

Além da música, o evento contará com uma Feira de Artesanato Autoral, reunindo mais de 15 expositores com produtos exclusivos.

Sustentabilidade e lazer para a família

O evento será pet friendly, incentivará o uso de copos reutilizáveis para reduzir o impacto ambiental e oferecerá uma área kids para as crianças.

A organização reforça a importância do consumo responsável, com a mensagem "Se beber, não dirija!".

Serviço