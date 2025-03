Bancos são o que mais provocam a ira de consumidores em Campinas

Pelo segundo ano consecutivo, o setor bancário foi o mais reclamado no Procon Campinas. O ranking de 2024, divulgado nesta terça-feira (11), aponta que os bancos lideram com 2.599 registros, seguidos por comércio eletrônico (1.873) e cartão de crédito (1.433). Não houve mudança nas três primeiras posições em relação a 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Já o setor de empresas financeiras subiu para o quarto lugar, enquanto o segmento de telefonia móvel caiu do terceiro para o quinto. A lista segue com provedores de internet, energia elétrica, magazines, seguradoras e empresas de cobrança.

Cobrança abusiva lidera reclamações

No relatório de atendimentos, a cobrança abusiva foi a principal queixa dos consumidores, com 3.939 registros, seguida por descumprimento de oferta (3.764) e vício de serviço (2.852). Também não houve mudanças nos três primeiros colocados em relação ao ano anterior.

Outras queixas recorrentes incluem ausência de informações, vício de produto e acidente de consumo.

O diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio, destacou a importância do ranking para alertar os consumidores. "A divulgação dos dados na Semana do Consumidor, que inclui o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (15 de março), serve para orientar a população sobre quais segmentos exigem mais atenção e quais empresas concentram mais reclamações", afirmou.

Número de atendimentos cresce

O Procon Campinas registrou 112.133 atendimentos em 2024, um aumento em relação aos 110.693 registros de 2023.

Os canais de atendimento sofreram leve mudança, com o atendimento eletrônico assumindo a liderança (37,8%), seguido pelo telefônico (34,7%) e presencial (27,6%). Em 2023, o telefônico era o mais utilizado (38%).

"Apesar do crescimento dos meios digitais, o atendimento presencial segue relevante, pois muitos consumidores ainda preferem conversar diretamente com um atendente", explicou Giglio.

Procon Campinas: onde reclamar

Os postos físicos do Procon mais procurados foram: