Prazos para Trem Intercidades e Metropolitano são definidos

A implantação do Trem Intercidades (TIC) em Campinas deu mais um passo nesta terça-feira (11), com uma reunião entre representantes da Prefeitura e da concessionária TIC Trens, responsável pelo projeto. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para agilizar a execução das obras e garantir o cumprimento do cronograma.

O TIC Eixo Norte será um trem expresso que ligará Campinas a São Paulo em apenas 64 minutos, com parada intermediária em Jundiaí. O modal terá capacidade para 860 passageiros por viagem e poderá atingir velocidade de até 140 km/h. Além disso, o projeto inclui o Trem Intermetropolitano (TIM), que fará o trajeto entre Campinas e Jundiaí em 33 minutos. O investimento total na concessão é de R$ 14,6 bilhões.

Cronograma e próxima fase

Atualmente, o projeto está na fase de desenvolvimento do projeto básico, prevista para ser concluída em setembro de 2025. Na sequência, será elaborado o projeto executivo, e as obras começarão em maio de 2026. A operação do TIC está prevista para iniciar em maio de 2029, enquanto o TIM entrará em funcionamento em abril de 2031.

Segundo a superintendente de Contrato de Concessão da TIC Trens, Thais Adami, a concessão terá duração de 30 anos a partir do início da operação. Em Campinas, o projeto prevê duas plataformas: uma para o TIC, que utilizará a estrutura já existente na cidade, e outra nova para o TIM. Além disso, a via destinada ao transporte de cargas será remanejada.

Alinhamento com o município

O prefeito Dário Saadi destacou que a parceria com a concessionária é essencial para assegurar que o projeto avance dentro do cronograma.

"O TIC é um sonho antigo da cidade, e essa reunião teve o objetivo de alinhar o trabalho conjunto para que a implantação do trem seja mantida nos prazos estabelecidos", afirmou.

O Relações Institucionais da TIC Trens, Sérgio Ribeiro, reforçou que a concessionária está trabalhando de forma alinhada com a administração municipal para que o empreendimento traga benefícios para a mobilidade urbana da região.

O superintendente de Engenharia da TIC Trens, Maurício Yamamoto, ressaltou que o projeto considerará iniciativas municipais em andamento, garantindo uma integração eficiente com a infraestrutura da cidade.