Campinas registra aumento na abertura de empresas em 2024

O número de empresas abertas em Campinas aumentou 11% em 2024 na comparação com o ano anterior. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), a cidade registrou 9.762 novas empresas no último ano, contra 8.773 em 2023. O levantamento foi solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.

O setor que mais impulsionou essa alta foi o de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com 1.974 novas empresas. Em seguida, vieram as áreas de saúde humana e serviços sociais, com 1.374 registros, e atividades profissionais, científicas e técnicas, que contabilizaram 1.328 novas unidades. Os segmentos de serviços administrativos e complementares (1.295) e informação e comunicação (600) completam o ranking dos setores que mais cresceram.

Em 2023, o setor comercial também liderou as aberturas, com 1.803 novas empresas, seguido por saúde (1.221), serviços administrativos (1.109) e atividades científicas (1.107).

Fatores que impulsionam o crescimento

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, atribui os resultados à estrutura favorável da cidade e aos incentivos ao empreendedorismo. “Campinas tem um ambiente propício para negócios, com localização estratégica, rodovias bem conectadas, um dos principais aeroportos do país e um polo universitário robusto. Nosso papel é fomentar essas oportunidades, gerando empregos de qualidade”, destacou.

Os dados da Jucesp não incluem Microempreendedores Individuais (MEIs), uma vez que esse modelo não é registrado na Junta Comercial.

Grandes redes apostam na cidade

O bom momento econômico atraiu investimentos de grandes empresas. No setor de atacado, a rede Higa Atacado abriu sua quarta unidade em Campinas, na região do Campo Grande, em julho de 2024, gerando 250 empregos diretos.

Já no varejo, o Tauste Supermercados inaugurou uma unidade às margens da Rodovia Dom Pedro I, ocupando 4.547m². A expectativa é de 555 empregos diretos e mais 500 indiretos.