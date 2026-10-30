30 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Strada capota após batida com BYD na Rodovia Castelinho

Por Da Redação | Flávio Fogueral - Criativa FM
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Fogueral
Strada capotada às margens da Rodovia Castelinho, em Botucatu.
Strada capotada às margens da Rodovia Castelinho, em Botucatu.

Uma batida entre um BYD King e uma caminhonete Fiat Strada terminou com a Strada capotada na tarde desta sexta-feira (30 de outubro), na antiga praça de pedágio da Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em Botucatu.

Segundo as informações apuradas no local, o casal que estava no BYD saiu ileso. O motorista da Strada teve pequenas escoriações.

O acidente aconteceu cerca de 2 quilômetros antes do ponto onde uma carreta se soltou de um caminhão e tombou na mesma rodovia, na altura do acesso a Pardinho, no mesmo período da tarde. Nas imagens do local, a Strada aparece de lado no gramado, ao lado da pista, com equipes da concessionária e viaturas por perto, e o BYD tem danos na lateral e na traseira, com o pneu traseiro murcho.

A equipe do de botuca acompanha as ocorrências. Esta matéria será atualizada.

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