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OCORRÊNCIA

Caminhão enrosca em fios e rompe rede elétrica em Botucatu

Por Da Redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhão enrosca em fios e rompe rede elétrica.
Caminhão enrosca em fios e rompe rede elétrica.

Um caminhão se enroscou na rede aérea e rompeu cabos elétricos, deixando fios energizados no chão da Rua Lourenço Castanho, perto do supermercado Atacadão, em Botucatu, nesta sexta-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h15. Segundo a corporação, as equipes isolaram a área e fizeram a prevenção de riscos. Não houve registro de vítimas.

A operação teve apoio da Semutran (Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade), que coordenou o trânsito no local, e da CPFL, responsável por desligar a rede com segurança e fazer os reparos. Até a divulgação da nota, a área seguia isolada até o fim dos trabalhos.

Em caso de fios caídos, não se aproxime nem toque neles e ligue para o Corpo de Bombeiros, no 193.

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