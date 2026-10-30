Um caminhão se enroscou na rede aérea e rompeu cabos elétricos, deixando fios energizados no chão da Rua Lourenço Castanho, perto do supermercado Atacadão, em Botucatu, nesta sexta-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h15. Segundo a corporação, as equipes isolaram a área e fizeram a prevenção de riscos. Não houve registro de vítimas.

A operação teve apoio da Semutran (Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade), que coordenou o trânsito no local, e da CPFL, responsável por desligar a rede com segurança e fazer os reparos. Até a divulgação da nota, a área seguia isolada até o fim dos trabalhos.