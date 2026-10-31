Botucatu recebe, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a 34ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento é organizado pelo Círculo Orquidófilo Botucatuense, em parceria com a Prefeitura, e reúne expositores de cerca de 35 cidades de cinco estados. A entrada é gratuita.
Durante os três dias, o público poderá ver espécies e híbridos de diversas partes do mundo, incluindo plantas premiadas. Também haverá venda de orquídeas direto de produtores especializados, palestras gratuitas sobre cultivo, artesanato local e opções de gastronomia.
Programação
Sexta-feira (6): as vendas de orquídeas começam às 9h. A abertura oficial é às 19h30, com apresentação das plantas premiadas, presença de autoridades e show da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, que também interpretará a Canção de Botucatu.
Sábado (7): a exposição funciona das 9h às 20h. Às 10h, Roberto Martins, do Orquidário Roberto Martins, fala sobre "Como ter Sucesso no Cultivo de Orquídeas". Às 14h, Francisco Cândido de Paula Filho, o Tito, do CAOB, apresenta "Orquídeas Sem Mistério: Aprenda a Cultivar e Fazer Florescer".
Domingo (8): a exposição funciona das 9h às 16h. Às 10h, Thiago Jordão, do Orquidário Jordão, fala sobre "Técnicas de Propagação e Cultivos de Orquídeas". O encerramento é às 16h.
Todas as palestras são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas no local, no dia. Haverá distribuição de mudas de orquídeas aos participantes, com vagas limitadas.
Como contribuição solidária, os organizadores pedem aos visitantes que doem, de forma voluntária, 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Botucatu.
Serviço
Evento: 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu
Data: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
Local: Ginásio Municipal Mário Covas Júnior, Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585, Vila Auxiliadora
Entrada: gratuita (doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível)
Mais informações: orquidofilosbotucatu.com.br e @orquidofilosbotucatu, no Instagram
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