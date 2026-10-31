Durante os três dias, o público poderá ver espécies e híbridos de diversas partes do mundo, incluindo plantas premiadas. Também haverá venda de orquídeas direto de produtores especializados, palestras gratuitas sobre cultivo, artesanato local e opções de gastronomia.

Botucatu recebe, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a 34ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento é organizado pelo Círculo Orquidófilo Botucatuense, em parceria com a Prefeitura, e reúne expositores de cerca de 35 cidades de cinco estados. A entrada é gratuita.

Sexta-feira (6): as vendas de orquídeas começam às 9h. A abertura oficial é às 19h30, com apresentação das plantas premiadas, presença de autoridades e show da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, que também interpretará a Canção de Botucatu.

Sábado (7): a exposição funciona das 9h às 20h. Às 10h, Roberto Martins, do Orquidário Roberto Martins, fala sobre "Como ter Sucesso no Cultivo de Orquídeas". Às 14h, Francisco Cândido de Paula Filho, o Tito, do CAOB, apresenta "Orquídeas Sem Mistério: Aprenda a Cultivar e Fazer Florescer".

Domingo (8): a exposição funciona das 9h às 16h. Às 10h, Thiago Jordão, do Orquidário Jordão, fala sobre "Técnicas de Propagação e Cultivos de Orquídeas". O encerramento é às 16h.