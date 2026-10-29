O Botucatu Futsal volta à quadra nesta sexta-feira (30) para encarar o MX7 Futsal, de Diadema, pela fase pré-quartas de final da Copa Ciro Fontão, competição organizada pela Federação Paulista de Futsal. A partida começa às 19h, no Ginásio Paralímpico de Botucatu.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Vamos Falar de Esportes, no YouTube, para quem não puder ir ao ginásio.
Depois da eliminação no Campeonato Paulista da Série A1 diante do São José Futsal, a equipe botucatuense concentra as atenções na Copa Ciro Fontão. A competição é vista como nova oportunidade de buscar um título e encerrar a temporada 2026 com uma campanha de destaque. Jogando diante da torcida, o time quer fazer valer o fator casa para avançar à próxima fase.
Serviço
Jogo: Botucatu Futsal x MX7 Futsal (Diadema)
Data: sexta-feira, 30 de outubro
Horário: 19h
Local: Ginásio Paralímpico de Botucatu
Transmissão: YouTube, canal Vamos Falar de Esportes