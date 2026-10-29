O comércio de Botucatu está autorizado a funcionar no feriado de 20 de novembro de 2026, sexta-feira, Dia da Consciência Negra. A autorização consta em comunicado do Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Botucatu) e do Sincomercio (FecomercioSP Regional Botucatu), datado de 28 de outubro.

De acordo com o documento, o trabalho está autorizado das 9h às 18h. A compensação será feita pela troca do feriado pelo dia 2 de janeiro de 2027, um sábado, quando o comércio deverá ficar fechado.

O Shopping Park Botucatu e os supermercados da cidade seguem seus horários especiais de feriado, definidos de forma separada do comércio de rua.