São mais de 89 mil vagas gratuitas em unidades de todo o estado, para Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas, em mais de 200 opções de cursos. É possível consultar as vagas por unidade, município e período.

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs do 1º semestre de 2027 foram prorrogadas até as 20h do dia 10 de novembro, segundo a Agência SP, do Governo do Estado.

A inscrição é feita exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa é de R$ 50, e a participação só é confirmada após o pagamento. Mais informações estão no Manual do Candidato.

Atendimento diferenciado e vagas para pessoas com deficiência

Candidatos que precisam de atendimento diferenciado ou concorrem às vagas para pessoas com deficiência podem se inscrever de 29 de outubro até as 20h de 10 de novembro. O resultado dessas solicitações sai em 12 de novembro, o prazo de recurso é 13 de novembro e o resultado dos recursos será divulgado em 16 de novembro.