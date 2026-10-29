O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lembrado em 29 de outubro, chama a atenção para a importância de reconhecer os sinais da doença e buscar atendimento médico imediato. Segundo a Prefeitura de Botucatu, identificar os sintomas cedo e agir com rapidez é fundamental para reduzir o risco de sequelas e salvar vidas.
O AVC, também conhecido como derrame, ocorre quando há interrupção do fluxo de sangue para uma parte do cérebro ou quando um vaso sanguíneo cerebral se rompe. É uma condição grave, que exige atendimento de emergência.
Sinais de alerta
Os sintomas podem surgir de forma súbita. Entre os principais sinais estão:
- fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, principalmente de um lado do corpo;
- dificuldade para falar ou entender o que está sendo dito;
- alterações na visão;
- tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;
- dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente.
O que fazer
Diante de qualquer um desses sinais, é preciso buscar atendimento de emergência imediatamente. A orientação é ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192. Não se deve esperar os sintomas desaparecerem nem oferecer medicamentos ou alimentos à pessoa. Mesmo que os sinais melhorem ou sumam, é necessário procurar atendimento médico com urgência.
Prevenção
A prevenção exige cuidados contínuos: manter a pressão arterial, o diabetes e o colesterol sob controle, praticar atividade física regularmente, ter alimentação saudável e evitar o tabagismo. A Prefeitura também recomenda consultas periódicas na Unidade de Saúde de referência, para acompanhar as condições de saúde e identificar fatores de risco.
Em caso de suspeita de AVC, cada minuto faz a diferença. Identificou os sinais? Ligue 192.