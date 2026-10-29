O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lembrado em 29 de outubro, chama a atenção para a importância de reconhecer os sinais da doença e buscar atendimento médico imediato. Segundo a Prefeitura de Botucatu, identificar os sintomas cedo e agir com rapidez é fundamental para reduzir o risco de sequelas e salvar vidas.

O AVC, também conhecido como derrame, ocorre quando há interrupção do fluxo de sangue para uma parte do cérebro ou quando um vaso sanguíneo cerebral se rompe. É uma condição grave, que exige atendimento de emergência.

Sinais de alerta

Os sintomas podem surgir de forma súbita. Entre os principais sinais estão:

- fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, principalmente de um lado do corpo;

- dificuldade para falar ou entender o que está sendo dito;

- alterações na visão;

- tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;

- dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente.