Com a proximidade do feriado de Finados, em 2 de novembro, a Prefeitura de Botucatu divulgou os horários de funcionamento dos cemitérios municipais, a programação de missas e o prazo para a lavagem dos túmulos.
Horários
O Cemitério Portal das Cruzes funcionará das 6h às 18h. Os cemitérios Jardim e de Vitoriana abrirão das 7h às 18h.
Lavagem dos túmulos
O prazo para a lavagem dos túmulos termina na sexta-feira, 30 de outubro. A orientação é concluir o serviço até essa data, respeitando o período de preparação dos cemitérios para o feriado.
Missas
Cemitério Portal das Cruzes
- 7h30: Catedral
- 9h: Santa Teresinha
- 11h: Sagrado Coração de Jesus
- 15h: Menino Deus
- 17h: São Benedito
Cemitério Jardim
- 7h30: São Pio X
- 9h: Nossa Senhora de Fátima
- 11h: Santo Antônio
- 15h: Nossa Senhora Aparecida
- 17h: Nossa Senhora de Guadalupe
Cemitério de Vitoriana
- 10h: Sagrada Família
Cemitério Memorial
- 10h: Santíssimo Sacramento
Cuidados contra a dengue
A Vigilância em Saúde orienta os visitantes a evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Nos vasos de plantas, a recomendação é preencher pratinhos e vasos com areia até a borda ou, de preferência, retirar os pratinhos, além de fazer furos nos recipientes para o escoamento da água. Nos túmulos e jazigos, é preciso verificar lajes, calhas, frestas e desníveis que acumulem água da chuva, manter as superfícies limpas e sem água parada e providenciar os reparos necessários.
Segundo a Prefeitura, pequenas quantidades de água parada são suficientes para a reprodução do mosquito. A orientação é que os visitantes se programem com antecedência para as visitas e celebrações, para garantir a organização e a tranquilidade durante o feriado.
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