Com a proximidade do feriado de Finados, em 2 de novembro, a Prefeitura de Botucatu divulgou os horários de funcionamento dos cemitérios municipais, a programação de missas e o prazo para a lavagem dos túmulos.

Horários



O Cemitério Portal das Cruzes funcionará das 6h às 18h. Os cemitérios Jardim e de Vitoriana abrirão das 7h às 18h.