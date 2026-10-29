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FINADOS

Cemitérios de Botucatu têm horários especiais em Finados

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Entrada do Cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu.
Entrada do Cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu.

Com a proximidade do feriado de Finados, em 2 de novembro, a Prefeitura de Botucatu divulgou os horários de funcionamento dos cemitérios municipais, a programação de missas e o prazo para a lavagem dos túmulos.

Horários

O Cemitério Portal das Cruzes funcionará das 6h às 18h. Os cemitérios Jardim e de Vitoriana abrirão das 7h às 18h.

Lavagem dos túmulos

O prazo para a lavagem dos túmulos termina na sexta-feira, 30 de outubro. A orientação é concluir o serviço até essa data, respeitando o período de preparação dos cemitérios para o feriado.

Missas

Cemitério Portal das Cruzes

- 7h30: Catedral

- 9h: Santa Teresinha

- 11h: Sagrado Coração de Jesus

- 15h: Menino Deus

- 17h: São Benedito

Cemitério Jardim

- 7h30: São Pio X

- 9h: Nossa Senhora de Fátima

- 11h: Santo Antônio

- 15h: Nossa Senhora Aparecida

- 17h: Nossa Senhora de Guadalupe

Cemitério de Vitoriana

- 10h: Sagrada Família

Cemitério Memorial

- 10h: Santíssimo Sacramento

Cuidados contra a dengue

A Vigilância em Saúde orienta os visitantes a evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Nos vasos de plantas, a recomendação é preencher pratinhos e vasos com areia até a borda ou, de preferência, retirar os pratinhos, além de fazer furos nos recipientes para o escoamento da água. Nos túmulos e jazigos, é preciso verificar lajes, calhas, frestas e desníveis que acumulem água da chuva, manter as superfícies limpas e sem água parada e providenciar os reparos necessários.

Segundo a Prefeitura, pequenas quantidades de água parada são suficientes para a reprodução do mosquito. A orientação é que os visitantes se programem com antecedência para as visitas e celebrações, para garantir a organização e a tranquilidade durante o feriado.

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