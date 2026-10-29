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FEIRAS LIVRES

Feiras livres de Botucatu: veja dias e locais das nove

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Barracas de feira livre com frutas, legumes e verduras.
Barracas de feira livre com frutas, legumes e verduras.

Botucatu conta com nove feiras livres, realizadas de terça-feira a domingo em diferentes regiões da cidade, com opções durante o dia, à noite e nos fins de semana. Segundo a Prefeitura, os espaços facilitam o acesso da população a alimentos frescos e variados, movimentam a economia e valorizam o trabalho dos feirantes.

As feiras também fazem parte da política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ao aproximar a produção agrícola dos consumidores e fortalecer os circuitos locais de comercialização. Para quem produz, representam oportunidade de venda e geração de renda. Para quem compra, é a chance de encontrar produtos frescos e manter contato direto com os comerciantes, além de serem espaços de convivência entre gerações.

Confira dias e locais:

Terça-feira

- Feira Noturna do Jardim Bom Pastor: Rua Dr. Damião Pinheiro Machado, 355.

Quarta-feira

- Feira Noturna do Comerciários: Praça Rogério Rubio, Avenida Ediberto Roque Sforsin.

Quinta-feira

- Feira Diurna do Centro: Praça Rubião Júnior, em frente à Catedral Basílica de Sant'Ana.

- Feira Noturna do Jardim Maria Luiza: Rua Roque Retameiro Molina.

Sexta-feira

- Feira Noturna da Vila Real: Rua Regente Feijó, na saída do Shopping Botucatu.

Sábado

- Feira da Vila dos Lavradores: Rua Padre Salustio Rodrigues Machado, 31, em frente à Praça do Hospital do Bairro.

- Espaço Orgânico: Rua Campos Sales, 616, Vila Padovan.

- Feira da Praça Brasil Japão: Rua Dr. Ranimiro Lotufo, 120, Centro.

Domingo

- Feira da Cecap: Avenida Professor José Pedretti Neto, 65, em frente ao Corpo de Bombeiros.

A Secretaria Municipal de Agricultura trabalha na organização das feiras e prepara um novo processo de seleção de feirantes, que deverá definir critérios de participação, documentação necessária e vagas disponíveis. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

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