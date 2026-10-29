Botucatu conta com nove feiras livres, realizadas de terça-feira a domingo em diferentes regiões da cidade, com opções durante o dia, à noite e nos fins de semana. Segundo a Prefeitura, os espaços facilitam o acesso da população a alimentos frescos e variados, movimentam a economia e valorizam o trabalho dos feirantes.

As feiras também fazem parte da política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ao aproximar a produção agrícola dos consumidores e fortalecer os circuitos locais de comercialização. Para quem produz, representam oportunidade de venda e geração de renda. Para quem compra, é a chance de encontrar produtos frescos e manter contato direto com os comerciantes, além de serem espaços de convivência entre gerações.



Confira dias e locais:

