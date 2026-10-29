Vamos lá, o primeiro ponto é, qual o prazo desse mandato? 12, 16, 20 anos? A ideia de mandato, por si só, não é de toda ruim, mas qual o prazo desse mandato? Se considerarmos o prazo isoladamente podemos ter um problema sério, o ministro ingressas no STF para “fazer biografia ou currículo” e antes mesmo de sair já começar a mirar projetos futuros como na advocacia privada, o que pode causar sérios problemas quanto a legitimidade de sua atuação e a discussão futura da (im)parcialidade ou suspeição de suas decisões.

Imaginemos que um ministro ingresse aos 45 anos de idade na Corte, como alguns que lá estão, e que tenhamos mandato de 12 anos – número mais aceito nos debates sobre a questão – o ministro sairá do STF com 57 anos da idade, no auge de sua capacidade produtiva e jurídica, ainda com anos à frente para “tocar sua vida” e projetos pessoais, será que isso não interferirá em seu comportamento na Corte? Será que esse ministro não terá preferências, em especial mais próximo ao fim de seu mandato, para se alinhar a esse ou a aquele posicionamento pensando no seu futuro fora da Corte?

Um segundo problema é quando venceria esses mandatos? Junto com os cargos eletivos? Isso faria com que agentes políticos acabassem governando com um STF “pré-definido” composto por ministros já sabidamente com “prazo de duração”, permitindo a captura da Corte mediante concessões e acenos a esses ministros que terminariam seus mandatos à mesma época dos agentes políticos; os governantes e legisladores não podem moldar seus governos a partir de uma moldura pré-posta de um Supremo com ministros com mandatos coincidentes ao desses agentes, eles precisam governar com o STF que lá estiver e que se emoldurará sozinho e não no tempo da política eleitoral.