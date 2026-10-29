A Prefeitura de Botucatu divulgou o funcionamento dos serviços municipais no ponto facultativo de 30 de outubro, transferido do Dia do Servidor Público, e no feriado de 2 de novembro. Prefeitura e secretarias ficam fechadas nos dois dias e retomam o atendimento na terça-feira, 3 de novembro.
Saúde
Os Prontos-Socorros Adulto (Vila Assumpção) e Pediátrico (Rubião Junior), o SAMU 192 e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) funcionam 24 horas. As UBSs, USFs, salas de vacinação noturnas e Prontos-Atendimentos noturnos ficam fechados nos dois dias. A exceção é a USF Lavapés, que oferece Pronto Atendimento médico, de enfermagem e Pronto Atendimento Odontológico das 8h às 16h30, com farmácia 24 horas.
Educação
As escolas de Ensino Fundamental I e II e da EMEJA ficam fechadas e voltam às aulas na terça-feira, 3 de novembro. A Educação Infantil também fecha, mas no sábado, 31 de outubro, os CEIs Claudeval, Prof. Ruy Amado e Canal Comunitário, que atendem crianças de 0 a 3 anos, funcionam em esquema de plantão.
Outros serviços
A coleta de lixo da limpeza pública funciona normalmente. O Mercado Municipal (Rua Monsenhor Ferrari, 41) e o Ecoponto (Rua Major Nicolau Kuntz, Cohab IV) permanecem fechados. O Parque Municipal fica aberto.