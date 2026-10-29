A Prefeitura de Botucatu divulgou o funcionamento dos serviços municipais no ponto facultativo de 30 de outubro, transferido do Dia do Servidor Público, e no feriado de 2 de novembro. Prefeitura e secretarias ficam fechadas nos dois dias e retomam o atendimento na terça-feira, 3 de novembro.

Saúde

Os Prontos-Socorros Adulto (Vila Assumpção) e Pediátrico (Rubião Junior), o SAMU 192 e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) funcionam 24 horas. As UBSs, USFs, salas de vacinação noturnas e Prontos-Atendimentos noturnos ficam fechados nos dois dias. A exceção é a USF Lavapés, que oferece Pronto Atendimento médico, de enfermagem e Pronto Atendimento Odontológico das 8h às 16h30, com farmácia 24 horas.