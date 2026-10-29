Botucatu terá um fim de semana de jogos decisivos de futebol e futsal, entre 29 de outubro e 1º de novembro. A programação do Departamento de Futebol e Futsal inclui a Copa Cidade de Futsal, a categoria A-55, a Copa Revelação de Futebol Menores e o Campeonato de Futebol A-40.
O destaque é o sábado (31), quando o campo do INCA recebe as cinco finais da Copa Revelação, com categorias de base e futebol feminino. No domingo (1º), os finalistas do A-40 serão definidos.
Copa Cidade de Futsal
As partidas eliminatórias das séries Prata e Ouro acontecem no Ginásio Mário Covas.
Quinta-feira (29), pela Série Ouro: C-4 B x União/Guzin, às 20h15, e Quitanda Zezinho x Cuesta, às 21h15.
Sexta-feira (30): Marajoara x Real Quebrada, pela Série Prata, às 19h15. Pela Série Ouro, Bio Esporte x Cabaré/Bar do Bola, às 20h15, e Confiança/1º de Maio x Pitaco, às 21h15.
Categoria A-55
No sábado (31), o campo da Vila Maria recebe duas partidas: Master Cruzeiro x BAC, às 8h, e AA Ferroviária x Jardim Peabiru, às 10h.
Copa Revelação de Futebol Menores
As cinco finais são no sábado (31), no campo do INCA:
8h: Projeto Botucatu FTS x SESI (futebol feminino)
9h: Missão Impossível x Gambá (Sub-15 Society)
10h: Areiópolis x Monte Mor (Sub-13 Regional)
11h: Grêmio Itatinga x Monte Mor (Sub-15 Regional)
14h: Arena Soccer x Euro Soccer (Sub-11 Regional)
Campeonato A-40
No domingo (1º), as semifinais são no campo da AA Ferroviária: Nova Imagem x União da Vila, às 8h, e AA Ferroviária x Saidera, às 10h. Os vencedores disputam a final.
Segundo a Prefeitura, a realização dos campeonatos reforça o calendário esportivo e dá oportunidade de participação a atletas de diferentes idades.
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