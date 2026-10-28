O aplicativo Cittamobi, que permite acompanhar em tempo real os ônibus das 32 linhas do transporte coletivo de Botucatu, já passou de 4.700 downloads, informou a Prefeitura. O número foi registrado na primeira semana de disponibilidade da ferramenta.

Segundo a administração, o sistema municipal atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil. A proposta do aplicativo é tornar os deslocamentos mais previsíveis e facilitar o planejamento de quem depende dos ônibus para trabalhar, estudar e realizar outras atividades.

Pelo aplicativo, o passageiro pode ver no mapa a localização dos ônibus, identificar pontos de parada, consultar linhas e itinerários e acompanhar o deslocamento dos veículos em tempo real. Com isso, é possível ter uma previsão mais precisa da chegada do ônibus e evitar esperas desnecessárias nos pontos.