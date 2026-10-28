Quem ajuda uma criança a atravessar a rua com segurança? Quem está nas escolas, ensinando e acompanhando os alunos? Quem cuida das ruas e acolhe quem precisa de ajuda? Por trás de cada uma dessas ações, existe um servidor público.
Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Botucatu preparou uma homenagem aos profissionais que, em diferentes áreas, trabalham pela cidade e pelas pessoas.
A homenagem é um vídeo produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação, que mostra o dia a dia de servidores de vários setores da administração. Em cada cena, os profissionais contam como suas atividades fazem diferença na vida dos botucatuenses.
Aparecem no vídeo o agente de trânsito, que cuida da segurança de quem circula pelas ruas, e a Guarda Civil Municipal, que atua na proteção da população. Também estão as equipes de infraestrutura e zeladoria, que cuidam dos espaços públicos, os professores, que participam da formação de novas gerações, e os profissionais da saúde e da assistência social, que atendem, orientam e acolhem quem precisa. O vídeo também reconhece quem trabalha nos bastidores, nos setores administrativos, para garantir que os serviços funcionem.
Segundo a Prefeitura, a proposta é apresentar o serviço público a partir das pessoas que o realizam e aproximar a população do trabalho feito todos os dias. A administração diz que muitas dessas atividades fazem parte da rotina da cidade e, por isso, nem sempre recebem a atenção que merecem.
A Prefeitura agradeceu a todos os servidores pela dedicação, responsabilidade e compromisso. "Cuidar de Botucatu é um trabalho feito por muitas mãos", afirma a administração.
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