Quem ajuda uma criança a atravessar a rua com segurança? Quem está nas escolas, ensinando e acompanhando os alunos? Quem cuida das ruas e acolhe quem precisa de ajuda? Por trás de cada uma dessas ações, existe um servidor público.

Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Botucatu preparou uma homenagem aos profissionais que, em diferentes áreas, trabalham pela cidade e pelas pessoas.

A homenagem é um vídeo produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação, que mostra o dia a dia de servidores de vários setores da administração. Em cada cena, os profissionais contam como suas atividades fazem diferença na vida dos botucatuenses.