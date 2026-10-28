O Botucatu Futsal goleou o Brutus Futsal, de Limeira, por 6 a 0 na noite de terça-feira (27), no Ginásio Paralímpico, em Botucatu, em partida da Liga Paulista de Futsal. A equipe jogou diante da sua torcida.

Os gols foram de Vitinho, Preguiça, Felipe e Gicus, além de Mixa, que marcou duas vezes.

Com o resultado, o Botucatu chegou a 15 pontos e assumiu a terceira colocação na classificação. A equipe soma oito jogos disputados, com cinco vitórias e três derrotas.