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FUTSAL

Botucatu Futsal goleia o Brutus por 6 a 0 e assume o 3º lugar

Por Redação | Nivaldo Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe do Botucatu Futsal
Equipe do Botucatu Futsal

O Botucatu Futsal goleou o Brutus Futsal, de Limeira, por 6 a 0 na noite de terça-feira (27), no Ginásio Paralímpico, em Botucatu, em partida da Liga Paulista de Futsal. A equipe jogou diante da sua torcida.

Os gols foram de Vitinho, Preguiça, Felipe e Gicus, além de Mixa, que marcou duas vezes.

Com o resultado, o Botucatu chegou a 15 pontos e assumiu a terceira colocação na classificação. A equipe soma oito jogos disputados, com cinco vitórias e três derrotas.

Sob o comando do técnico Gui Coiado, o time agora aguarda a definição do adversário para a próxima fase. O próximo compromisso será pelas quartas de final da competição, etapa decisiva na busca por uma vaga nas semifinais.

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