A revitalização do trecho da estrada municipal Alcides Soares entre Vitoriana e a rodovia SP-191 está orçada em cerca de R$ 12 milhões e depende de um convênio com o governo do Estado. O trecho é crítico, com valetas, buracos e placas cobertas pela vegetação. Houve o questionamento, durante o Bom dia Criativa, na Rádio Criativa FM, sobre o cronograma de manutenção das rodovias e estradas sob responsabilidade do município. O prefeito concordou com a situação crítica e disse que o tema é um dos que ele tem levado ao Estado.

Segundo Fábio Leite, em 2019 um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) revitalizou o trecho que vai da região leste até Vitoriana. Ficou pendente a parte entre Vitoriana e a SP-191. O orçamento para essa obra é de cerca de R$ 12 milhões, e o pedido já foi oficializado ao DER.

O prefeito disse que precisa de apoio político para destravar o convênio. Na semana passada, conversou sobre o assunto com Pardini, eleito deputado estadual na última eleição do dia 04 de outubro, e pediu ajuda junto ao DER. Na próxima semana, ele deve se reunir com o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Roberto Carneiro, e a revitalização da Alcides Soares está entre as pautas.