A Prefeitura de Botucatu deve dar a ordem de serviço para a segunda etapa da revitalização da rua Floriano Peixoto na próxima semana, já em novembro, segundo o prefeito Fábio Leite. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, nesta quarta-feira (28).
De acordo com o prefeito, a obra tem recurso aprovado e reservado e já foi licitada. Ela só não começou antes por causa do calendário eleitoral, que congelou as obras públicas que não haviam sido iniciadas antes do período que há de restrição em função das eleições.
A etapa vai do trecho da rua Anita Garibaldi até o Largo do Paratodos. O prefeito disse que o projeto segue o mesmo conceito das ruas Amando de Barros e Major Matheus, com paisagismo, urbanização e drenagem, conectando as três vias. Ele afirmou que a região do centro, importante para o comércio, "carece" dessa intervenção há 171 anos.
Fábio Leite contou que se reuniu duas vezes com os comerciantes da Floriano Peixoto, a última há cerca de um mês. Na primeira reunião, segundo ele, os comerciantes pediram alterações no projeto, que foram atendidas. Ele disse que todos ficaram satisfeitos na segunda rodada.
Rotatória e imóvel
Foi citada uma reportagem de um portal da cidade segundo a qual a Prefeitura pretende demolir um imóvel considerado histórico para construir uma rotatória. O prefeito disse que o dispositivo hoje existente na região precisa ser regularizado e que a mudança vai organizar o trânsito. Ele não detalhou as dimensões da rotatória.
Sobre o prédio, Fábio Leite afirmou que o imóvel "não tem nenhuma conotação histórica" e que a demolição já foi alinhada com o Judiciário de Botucatu. Ele comparou a situação à da esquina da antiga Mazertec, na própria Floriano Peixoto, e disse que críticos do governo falam sem conhecer o projeto. O prefeito relacionou as críticas ao episódio do programa Botucatu Cidade Viva, em que, segundo ele, houve críticas sem informação.
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