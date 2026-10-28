A Prefeitura de Botucatu deve dar a ordem de serviço para a segunda etapa da revitalização da rua Floriano Peixoto na próxima semana, já em novembro, segundo o prefeito Fábio Leite. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Criativa, na Criativa FM, nesta quarta-feira (28).

De acordo com o prefeito, a obra tem recurso aprovado e reservado e já foi licitada. Ela só não começou antes por causa do calendário eleitoral, que congelou as obras públicas que não haviam sido iniciadas antes do período que há de restrição em função das eleições.

A etapa vai do trecho da rua Anita Garibaldi até o Largo do Paratodos. O prefeito disse que o projeto segue o mesmo conceito das ruas Amando de Barros e Major Matheus, com paisagismo, urbanização e drenagem, conectando as três vias. Ele afirmou que a região do centro, importante para o comércio, "carece" dessa intervenção há 171 anos.